Jede Menge Schwung in der Stadt – Swing im Augsburger Kö-Park

Lindy Hop, West Coast Swing oder Boogie Woogie – diesen Sommer kommt bei Swing im Kö-Park jede Menge Schwung in die Stadt. Swing im Kö-Park ist eine sommerliche Veranstaltungsreihe vom 25. Juli bis 5. September, bei der Tanzbegeisterte und Interessierte in kostenlosen Workshops in die faszinierende Welt des Swings eintauchen können.

Einmal inmitten der Augsburger Innenstadt eine heiße Sohle auf das Pflaster legen und ausgelassen zu mitreißender Musik tanzen? Das macht Swing im Kö-Park ab 20. Juli wieder möglich. Bis zum 5. September können alle Tanzbegeisterten und interessierten Neueinsteiger

in die Welt des Swingtanzes eintauchen und dabei unterschiedliche Stile kennenlernen. Wöchentlich finden immer freitags oder samstags jeweils ab 18 Uhr ein Schnupperkurs und ab 19:15 Uhr ein All-Level-Kurs statt. Alle Kurse sind kostenlos, allerdings ist eine Anmeldung

vorab nötig. Geleitet werden die Kurse vom Hep Cat Club, Augsburgs einziger Swing-Tanzschule.

Terminübersicht*:

Sa., 25.07. 18 bzw. 19:15 Uhr West Coast Swing Schnupperkurs bzw. All-Level-Kurs

Sa., 1.08. 18 bzw. 19:15 Uhr Lindy Hop Schnupperkurs bzw. All-Level-Kurs

Fr., 7.08. 18 bzw. 19:15 Uhr West Coast Swing Schnupperkurs bzw. All-Level-Kurs

Fr., 14.08. 18 bzw. 19:15 Uhr Lindy Hop Schnupperkurs bzw. All-Level-Kurs

Sa., 22.08. 18 bzw. 19:15 Uhr West Coast Swing Schnupperkurs bzw. All-Level-Kurs

Sa., 29.08. 18 bzw. 19:15 Uhr Lindy Hop Schnupperkurs bzw. All-Level-Kurs

Sa., 05.09. 18 bzw. 19:15 Uhr Boogie Woogie Schnupperkurs bzw. All-Level-Kurs

*bei Regen entfallen die Termine

Swing im Kö-Park ist Teil des Augsburger Stadtsommers

Kurzurlaub in der eigenen Stadt, Veranstaltungen wie Yoga und Swing im Kö-Park, Shoppingerlebnisse mit der besten Freundin, After-Work-Cocktails mit den Kollegen oder ein Kulturabend im Annahof oder auf dem Gaswerkgelände – das alles und viel mehr ist der Augsburger Stadtsommer. Der Augsburger Stadtsommer ist ein gemeinsames Projekt von Augsburg Marketing, der Regio Augsburg Tourismus und der Stadt Augsburg. Angepasst an die geltenden Corona-Auflagen möchte Augsburg allen Augsburgern und Besuchern der Stadt ein Stück Normalität und Abwechslung bieten und zeigen, wie schön und lebenswert Augsburg

ist. Unter dem Hashtag #augsburgerstadtsommer ist jeder eingeladen, seine besonderen Sommermomente in Augsburg auf den sozialen Medien zu teilen.

Alles, was man diesen Sommer in Augsburg erleben kann unter www.augsburgcity.

de/stadtsommer