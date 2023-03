Jeder Zweite fürchtet neue Finanz- und Wirtschaftskrise

49 Prozent der Bundesbürger glauben, dass die derzeitigen Probleme bei einigen Banken sich wie im Zuge der Finanzkrise 2008/2009 wieder zu einer Wirtschaftskrise ausweiten könnten. Das geht aus Zahlen einer aktuellen Umfrage von Forsa für das sogenannte „Trendbarometer“ der Sender RTL und ntv hervor. 43 Prozent der Befragten fürchten dagegen keine neue Wirtschaftskrise.

Skyline von Frankfurt / Main, über dts Nachrichtenagentur

Besonders häufig glauben die Ostdeutschen (68 Prozent) und die Anhänger der AfD (79 Prozent) an eine neue Wirtschaftskrise infolge der Probleme im Bankensektor. Für die Erhebung wurden 1.004 Menschen im Zeitraum vom 17. bis 20. März befragt. Nach einigen US-Banken war in den vergangen Tagen auch die zweitgrößte Schweizer Bank, Credit Suisse, in massive finanzielle Schwierigkeiten geraten.