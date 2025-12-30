Newsletter
Dienstag, Dezember 30, 2025
Jenische legen Gutachten für Anerkennung als Minderheit vor

Die im Nationalsozialismus verfolgte Gruppe der Jenischen hat dem Bundesinnenministerium mehrere Gutachten vorgelegt, mit denen sie ihren Anspruch unterstreicht, als fünfte nationale Minderheit anerkannt zu werden. Das berichtet der “Spiegel” (Mittwochausgabe).

Jenische Legen Gutachten Für Anerkennung Als Minderheit VorRenaldo Schwarzenberger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bislang geht die Bundesregierung davon aus, dass sich die Jenischen nicht durch eine eigene Sprache, Kultur und Geschichte vom Mehrheitsvolk unterscheiden und somit nicht alle Kriterien zur Anerkennung erfüllen. Dem wird in den Gutachten widersprochen.

Der Beauftragte der Bundesregierung für nationale Minderheiten, Bernd Fabritius (CSU), erklärte, eine Auswertung der Materialien stehe noch aus. “Bis auf Weiteres gilt die bisherige Position der Bundesregierung”, so Fabritius.

Die Wurzeln der Jenischen, die als “Landfahrer” diskriminiert wurden, gehen mutmaßlich bis ins Mittelalter zurück. Schätzungsweise 200.000 Jenische sollen in Deutschland leben. In der Bundesrepublik gelten offiziell bislang Dänen, Friesen, Sorben sowie Sinti und Roma als nationale Minderheiten.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Jenischen Deutschlands, Renaldo Schwarzenberger, warf der Bundesregierung vor, sich mit ihrer Haltung auf den Treffen europäischer Minderheiten “zu isolieren”. In der Schweiz werden die Jenischen seit Längerem als Minderheit anerkannt.

