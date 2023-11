In einer bis zum Ende spannenden Auswärtspartie beim 1. FC Köln holte der FC Augsburg einen verdienten Auswärtspunkt – Endstand 1:1. Dabei wäre mit etwas Glück durchaus noch mehr drin gewesen.

Der FC Augsburg ist seit dem Trainerwechsel weiterhin auf Erfolgskurs. Die Führung durch den Kölner Linton Maina (16.) glich Stürmer Phillip Tietz nur neun Minuten später aus (23.). Anschließend trafen die Schwaben dreimal den Pfosten, doch auch sie hatten Glück gegen die ansturmstarke Kölner Mannschaft.

Motiviert durch die eigenen Anhänger starteten die Kölner gut in die Partie und erzielten in der 16. Minute durch Mainas Tor den 1:0 Führungstreffer. Danach wachte der FCA langsam auf und reagierte nur neun Minuten später mit dem 1:1-Ausgleich durch Tietz. Robert Gumny schaltete zuvor drei Gegenspieler auf der rechten Seite aus und bereitete das Tor mustergültig vor. Anschließend übernahm die Mannschaft der Fuggerstädter die Kontrolle über das Spiel und war mehrmals am Führungstreffer dran. Doch Dorsch traf bei einem guten Freistoß nur die Latte (41.), auch Ermedin Demirovic traf in einer anderen Situation kurz davor nur den Pfosten.

Nach der Halbzeitpause erhöhte Köln das Tempo und den Druck. Der FCA hatte nach Chancen von Mark Uth (53.) und Julian Chabot (54.) jetzt innerhalb kurzer Zeit zweimal selbst das Glück, nicht erneut in Rückstand zu geraten.

In der 69. Minute lief Maina alleine auf FCA-Torwart Finn Dahmen zu. Nur Jeffrey Gouweleuw schnappte sich in letzter Sekunde den Ball vom Fußballschuh. Danach waren die Augsburger wieder am Zug: Eine Doppelchance von Maximilian Bauer und Gouweleeuw (72.) brachte aber genauso wenig die Führung, wie kurz danach ein Pfostenschuss von Ruben Vargas (77.) und eine weitere Großchance des eingewechselten Arne Engels (86.).

Somit blieb es beim am Ende beim 1:1, mit dem Augsburg sicher besser leben kann als Köln, die jetzt auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Trainer Jess Thorup bleibt hingegen als Augsburger Trainer weiter ungeschlagen. Mit zwölf Punkten bleibt der FCA vorerst auf Platz zehn. Am Samstag, 11. November, (15.30 Uhr) kommt die TSG Hoffenheim in die WWK ARENA.