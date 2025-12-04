Newsletter
Donnerstag, Dezember 4, 2025
7.6 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Jessy Wellmer verteidigt Vielfalt der Öffentlich-Rechtlichen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

“Tagesthemen”-Moderatorin Jessy Wellmer findet nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen “nur ein enges Spektrum” von Meinungen abbilden. “Aber wir schaffen es als ARD oft nicht mehr, das herauszustellen, weil wir uns so von Vorwürfen bedrängt fühlen”, sagte sie der Wochenzeitung “Die Zeit”.

Jessy Wellmer Verteidigt Vielfalt Der Öffentlich-RechtlichenJessy Wellmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Über die “Tagesthemen” sagte Wellmer: “Es geht eigentlich nicht, die Weltlage in 35 Minuten zu beschreiben.” Zuletzt drehte Wellmer eine Fernsehdokumentation, die nach dem Konservativen in Deutschland sucht. Bei den Dreharbeiten habe sie sofort festgestellt, “dass die Wirklichkeit komplizierter ist, als es der Begriff vom `Kulturkampf` nahelegt”.

Auf die Frage, was der Begriff “konservativ” heute eigentlich bedeute, sagte Wellmer der “Zeit”, bei vielen Deutschen stecke dahinter der Wunsch, “unseren Wohlstand und unser zivilisiertes Miteinander” zu sichern.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Eilmeldung | Größerer Verkehrsunfall auf der A8 – Autobahn bei Zusmarshausen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein größerer Unfall. Die Autobahn ist bei Zusmarshausen derzeit voll gesperrt.
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizei & Co

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel