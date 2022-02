Ab sofort bietet die Bäuerle Ambulanz im Auftrag der Stadt Augsburg auch am Testzentrum am Impfzentrum in der Bürgermeister-Ulrich-Straße 100 kostenfreie PCR-Tests an.

Für die Testung muss ein Termin vereinbart werden. Kostenfrei sind die PCR-Tests – wie am Testzentrum Plärrer auch – nur für berechtigte Personen wie zum Beispiel bei einem positiven Schnelltest, für Mitarbeitende in Pflegeeinrichtungen oder für Schwangere und Stillende. Schnelltests sind für alle Personen kostenlos und ohne Termin am Testzentrum am Impfzentrum von Montag bis Freitag, 8:30 bis 15:30 Uhr, möglich. Weitere Infos unter augsburg.de/testen.

Weitere Testmöglichkeiten

Tagesaktuelle Tests senken das Infektionsrisiko bei privaten Zusammenkünften. Hier kann man sich kostenlos testen lassen:

Testzentrum auf dem Plärrer:

Test nur mit Termin. Terminvereinbarung auf augsburg.de/testen für folgende Zeiträume: Montag bis Freitag 8:00 bis 20:00 Uhr, Samstag 9:00 bis 18:00 Uhr, Sonntag: 10:00 bis 18:00 Uhr. Angebot: Kostenlose AntigenSchnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger sowie für Kinder ab 6 Jahren. Dafür gibt es vor Ort speziell für Kindertestungen qualifiziertes Personal. Berechtigte Personen – auch solche mit Symptomen – bekommen im Testzentrum einen kostenlosen PCR-Test.

Teststation Maximilianstraße 59:

Montag bis Freitag 6:00 bis 15:00 Uhr, Samstag 9:00 bis 17:00 Uhr Test ohne Termin. Angebot: Kostenlose Antigen-Schnelltests

Teststation Haunstetten, Unterer Talweg 100:

Angebot: Kostenlose Antigen-Schnelltests