Jetzt wird es ernst! – Playoff-Auftakt für die Ulmer Basketballer in Berlin

Am Sonntag startet ratiopharm ulm mit dem Auswärtsspiel bei Alba Berlin (15 Uhr) in die Viertelfinal-Serie der diesjährigen Playoffs.

Mit dem ersten Viertelfinalspiel läutet ratiopharm ulm in Berlin den Kampf um die deutsche Meisterschaft ein. Obwohl die Vorfreude auf das durch den Modus geänderte Heimspiel am Mittwoch bereits ziemlich groß ist (hier die letzten Resttickets sichern), packen wir noch einmal einen drauf. Heimspielfeeling auch beim Auswärtsauftakt. Das Public Viewing auf dem MainCourt im OrangeCampus bietet neben der Live-Übertragung mit DJ und Moderation pure Heimspielatmosphäre für die schwäbischen Basketballfans. Der Eintritt ist kostenlos.

Dreimal kam es in der Vergangenheit zum Play-Off-Duell mit den Albatrossen. So auch in Spiel eins im letzten Aufeinandertreffen. Wir schreiben den 30.05.2021. Zum Auftakt ins Play-Off Halbfinale treffen die Ulmer auswärts auf den Titelfavoriten und späteren Meister Alba Berlin. Und obwohl die Mannschaft im letzten Viertel zwischenzeitlich mit 12 Punkten zurückliegt, kämpft sie sich eindrucksvoll zurück und entscheidet das erste Halbfinalspiel am Ende knapp für sich (71:73). Damals noch stiller Beobachter: Ulms Head Coach Anton Gavel, der selbst auch weiß, wie man den Serienmeister bezwingt. Als Spieler gewann er sowohl mit Brose Bamberg (2011) als auch dem FC Bayern (2015, 2017, 2018) stets die Play-Off-Serien gegen die Albatrosse. Und dennoch weiß der Cheftrainer den Viertelfinalgegner einzuordnen: „Diese Serie wird natürlich eine große Herausforderung für uns. Gegen die Topmannschaften der Liga konnten wir bislang unseren Basketball nicht aufs Parkett bringen.“ Auch sein Co-Kapitän Robin Christen konnte mit Vechta und Hamburg bereits Play-Off Luft schnuppern und behauptet nicht umsonst, dass in den Play-Offs „die Karten teilweise neu gemischt werden. Ich habe diesen besonderen Spirit damals mit Vechta selbst miterleben dürfen, als wir das große Bamberg geschlagen haben. Diese Siege haben gezeigt, dass alles möglich ist, wenn man als Team die Leistung aufs Feld bringt.“

Wenn am Sonntag der Hauptrunden-Zweite auf den Siebten trifft, stehen sich gleichzeitig auch zwei der besten Offensiv-Teams der Liga gegenüber. Bei einem Punkteschnitt von 89,1 Zählern pro Spiel liegen die Ulmer in der regulären Saison vorn, während die Albatrosse beispielsweise mit 38,4 % die beste Dreier-Quote hinlegten. „Wir werden im Halfcourt und in Umschaltsituationen die schnelle Ballbewegung so gut es geht unterbinden müssen. Alba spielt dieses Read-an-React und erarbeitet sich entsprechend viele Optionen. Gerade defensiv muss jeder die Galligkeit besitzen, um den eigenen Gegenspieler zu stoppen. Offensiv gilt es die eigene Stärke, das schnelle Spiel, mit einer noch besseren Auswahl an Würfen aufs Parkett zu bekommen. Wir müssen uns gebotene Möglichkeiten bestmöglich ausnutzen“, erklärt Ulms Head Coach vor dem Auftaktspiel in der Mercedes-Benz-Arena.