Jetzt zählt es! Für die ESV Buchloe Pirates geht es gegen Amberg in die Pre-Playoffs

Jetzt zählt es für die ESV Buchloe Pirates. Am Freitag beginnen für die Gennachstädter die Pre-Playoff-Duelle, in denen man nicht nur nochmals um die Playoff-Teilnahme kämpft, sondern bei erfolgreichem Abschneiden auch den Klassenerhalt vorzeitig sicher hätte. Gegner ist mit dem ERSC Amberg dabei ein alter Bekannter, der in der „Best Of Three“ Serie jedoch Heimrecht genießt. Somit müssen die Freibeuter am Freitag zunächst ab 20 Uhr in der Oberpfalz antreten, ehe am Sonntag ab 17 Uhr dann Spiel zwei in Buchloe ansteht. Dort könnte einer der beiden Kontrahenten die Serie bereits frühzeitig für sich entscheiden, um so ein alles entscheidendes drittes Match am darauffolgenden Dienstag zu vermeiden, in dem erneut die Wildlions Heimrecht hätten.

„Ich freue mich riesig, dass wir ausgerechnet gegen die Amberger spielen, auch wenn es mit die weiteste Auswärtsfahrt ist“, meinte ESV-Trainer Christopher Lerchner gleich nach dem letzten Hauptrundenspieltag am vergangenen Wochenende und spielt dabei auf die jüngere Vergangenheit an, in der beide Mannschaften bereits in einer Playoff-Serie die Schläger gekreuzt hatten. Die Rede ist von der Spielzeit 2019/20, in der beide Teams im Frühjahr 2020 im Landesliga-Halbfinale um den Bayerligaaufstieg spielten. Doch ärgerlicherweise blieb die Serie damals unvollendet, da die Corona-Pandemie nach je einem Sieg der beiden Teams vor dem entscheidenden dritten Match allen einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Der Verband brach die Saison nämlich vor dem finalen Aufeinandertreffen ab, womit kein Sieger ermittelt werden konnte. Immerhin durften anschließend beide Teams in der darauffolgenden Saison dann in der Bayernliga ran, wo es nun also am Wochenende in den Pre-Playoffs zur Neuauflage dieser unvollendeten Serie kommen wird.

Es sind diese Zufälle bzw. Geschichten, die nur der Sport schreibt, die die Verantwortlichen des ESV aber in den kommenden Tagen wenn dann nur noch am Rande interessieren dürfte – zu wichtig sind die jetzt anstehenden Partien im Hier und Jetzt. Denn mit zwei Siegen und einem erfolgreichen Abschneiden hätte man neben dem Erreichen der Playoffs auch den vorzeitigen Ligaverbleib gesichert und würde so dem knüppelharte Abstiegskampf in der Abstiegsrunde entgehen.

Als leichter Favorit in der Serie dürfte aber nicht nur wegen des Heimvorteils der ERSC Amberg gelten, der die Hauptrunde als Achter einen Rang vor den Piraten beendet hat. Dennoch erwartet Piraten-Coach Lerchner ein offenes Duell: „ Ich denke es wird vollkommen ausgeglichen und es werden Kleinigkeiten entscheiden, wer dann letztlich als Sieger hervorgeht.“ An diesen Kleinigkeiten galt es für Lerchner und sein Team unter der Woche nochmals zu feilen, um dann gemeinsam mit der Unterstützung der Fans bestmöglich vorbereitet starten zu können.

Dass am Freitag aber natürlich eine ganz schwere Aufgabe wartet, ist sich Lerchner auch bewusst: „Amberg hat immerhin die letzten neun Heimspiele allesamt gewinnen können“, warnt Lerchner vor der Heimstärke des ERSC. Zum Weiterkommen werden die Buchloer diese stolze Bilanz aber mindestens einmal durchbrechen müssen, da zwingend ein Auswärtssieg in Amberg gebraucht wird. „Auch wenn wir beide Begegnungen in dieser Spielzeit bisher gegen die Wildlions verloren haben, sind wir nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft gewesen. Wir waren stellenweise nicht effektiv genug, was wir nun besser machen müssen, denn wir wollen die Serie unbedingt gewinnen“, so die Ansage den Headcoachs vor dem Showdown am Wochenende.

Kartenvorverkauf für das Heimspiel am Sonntag

Für unser Heimspiel am Sonntag bieten wir am Donnerstag von 16-20 Uhr im Eisstadion einen Kartenvorverkauf an. Um mögliche Wartezeiten bzw. Verzögerungen zu vermeiden, bitten wir euch möglichst reichlich davon Gebrauch zu machen.