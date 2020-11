Joe Biden erklärt sich zum Sieger

Joe Biden hat sich zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl erklärt, nachdem alle großen US-Fernsehsender eine erforderliche Mehrheit verkündet hatten. „America, I`m honored that you have chosen me to lead our great country“, schrieb Biden auf Twitter. Und weiter: „The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans – whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me.“

Erste Glückwünsche kamen aus Deutschland unter anderem von Norbert Walter-Borjans: „Ich wünsche ihm eine gute Hand für die USA und die Weltgeschicke“, schrieb der SPD-Chef.