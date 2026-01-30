Joggerin am Kochelsee von Unbekanntem angegriffen – Polizei sucht Zeugen

KOCHEL AM SEE, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Mittwochabend, den 28. Januar 2026, wurde eine Frau am Seeufer in Kochel Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Ein unbekannter Täter soll die Joggerin zu Boden gestoßen und mit der Forderung nach Bargeld bedrängt haben. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Unbekannter Täter geht auf Joggerin los

Die betroffene Frau meldete den Vorfall am Freitag, den 30. Januar 2026, bei der Polizeistation Kochel am See. Laut ihren Angaben war sie am Mittwochabend, gegen kurz nach 19.00 Uhr, am Seeufer unterwegs. Der unbekannte Mann habe sie von hinten geschubst und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Dabei stürzte die Joggerin und der Täter tastete sie nach Wertgegenständen ab. Die Frau rief um Hilfe, woraufhin der Täter ohne Beute in Richtung der Unterführung der Therme flüchtete.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Durch den Vorfall erlitt die Joggerin leichte Verletzungen am Knie. Nach der Erstattung der Anzeige übernahm die Polizeistation Kochel am See die ersten Ermittlungen. Weitere Untersuchungen werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II von der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim durchgeführt, um den Verdacht eines versuchten Raubdelikts aufzuklären.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Identifizierung des Täters oder zur Klärung des Vorfalls beitragen können:

Der Täter wird als männlich, etwa 1,80 m groß, mit hellhäutigem europäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte einen 3-Tage-Bart, braune Augen, eine kräftige Statur und sprach hochdeutsch. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Steppjacke, einer schwarzen Mütze und dunklen Sneakern.

Wer hat am Mittwoch, den 28. Januar, kurz nach 19.00 Uhr, im Bereich des Seeufers bei der Therme in Kochel am See verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sonstige Angaben machen, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 entgegen.