Joker entscheiden Pokalduell: FCA zieht mit 4:2 in Großaspach ins Achtelfinale ein

Der FC Augsburg hat die zweite Runde des DFB-Pokals überstanden. Beim Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach setzte sich der Bundesligist mit 4:2 (2:1) durch. Nach einer verspielten Zwei-Tore-Führung sorgten zwei Einwechselspieler für die Entscheidung.

Manuel Baum bewies beim Pokalabend in Großaspach ein glückliches Händchen. Der FCA-Trainer brachte nach gut einer Stunde Arijon Ibrahimovic und Anton Kade in die Partie – beide trafen und sicherten den Augsburgern den Einzug ins Achtelfinale. Zuvor hatte der Außenseiter einen 0:2-Rückstand aufgeholt und den Favoriten unter Druck gesetzt.

Ribeiro bringt Augsburg früh auf Kurs

Die Anfangsphase verlief zunächst nach den Vorstellungen des Bundesligisten. Zwar musste Finn Dahmen bei einem Freistoß der Gastgeber eingreifen, doch auf der anderen Seite nutzte Augsburg seine erste große Gelegenheit zur Führung. Nach einer Ablage von Mert Kömür traf Rodrigo Ribeiro aus der Drehung zum 1:0 (9.). Der FCA setzte nach. Robin Fellhauer verpasste zunächst den zweiten Treffer, ehe Ribeiro erneut zuschlug: Nach einem gefährlichen Distanzschuss der Großaspacher konterten die Gäste, Ribeiro kam frei durch und erhöhte auf 2:0 (21.). Die Gastgeber antworteten umgehend. Luca Molinari verkürzte nur eine Minute später auf 1:2, wobei der Ball über den Innenpfosten ins Tor sprang. Mit dem knappen Augsburger Vorsprung ging es in die Pause.

Großaspach gleicht aus und fordert den Favoriten

Nach dem Seitenwechsel geriet der FCA zunehmend in Schwierigkeiten. Volkan Celiktas köpfte nach einer Ecke den Ausgleich und belohnte die mutig auftretenden Gastgeber. Für Großaspach war damit die Überraschung wieder in Reichweite. Der Drittligist, der am Wochenende noch eine 1:7-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden kassiert hatte, setzte nach und beschäftigte die Augsburger Defensive. Der Bundesligist fand in dieser Phase nur schwer zurück zu seinem Spiel.

Ibrahimovic und Kade sorgen für die Entscheidung

Baum reagierte mit einem Doppelwechsel: Ibrahimovic und Kade ersetzten Young-Woo Seol und Kömür. Die Umstellungen zahlten sich aus. In der 70. Minute nutzte Ibrahimovic den Platz auf der linken Seite und schlenzte den Ball aus rund 25 Metern zur erneuten Augsburger Führung ins Netz. Nur vier Minuten später traf Kade im Strafraum zum 4:2. Damit hatte der FCA die Partie wieder unter Kontrolle. Michael Gregoritsch hätte das Ergebnis noch deutlicher gestalten können, ließ eine weitere Gelegenheit aber ungenutzt. Auch ohne zusätzlichen Treffer stand am Ende der Einzug ins Achtelfinale – nach einer zwischenzeitlich offenen Partie gegen einen hartnäckigen Außenseiter.