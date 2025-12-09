Newsletter
Dienstag, Dezember 9, 2025
JU-Chef Winkel stellt Bedingungen an nächstes Rentenpaket

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel (CDU), stellt Bedingungen an das nächste Rentenpaket der schwarz-roten Koalition. “Wir setzen jetzt den Nachhaltigkeitsfaktor für genau die Zeit aus, für die er 2004 von der SPD geschaffen wurde”, sagt Winkel dem “Stern”. “Unabhängig von politischer Meinung – das kann mathematisch nicht aufgehen.”

Johannes Winkel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Rente müsse auf den demografischen Wandel eingestellt werden. Der Reformbedarf bei der Rente sei nach Verabschiedung des Rentenpakets am Freitag größer denn je: “Wir haben mit diesem Rentenpaket den Reformbedarf nicht gelindert, sondern gestärkt”, mahnt Winkel. “Deshalb muss das von der Regierung versprochene nächste Rentenpaket ein Erfolg werden”, ergänzte Winkel.

Als Rebell will sich Winkel aber nicht verstanden wissen. “Ich glaube nicht, dass ich intern wirklich als Rebell gelte”, sagt Winkel. “Weil unsere Argumente immer aus der Sache abgeleitet und begründet waren.”

Winkel hatte am Freitag zusammen mit sechs anderen Unionsabgeordneten gegen das Rentenpaket von Friedrich Merz gestimmt, zwei weitere hatten sich enthalten, einer hatte nicht abgestimmt.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel