Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

JU fordert im Reformstreit härtere Gangart gegenüber SPD

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Streit über Sozialreformen hat Junge-Union-Chef Johannes Winkel seine Parteiführung aufgefordert, konfrontativer mit der SPD zu verhandeln.

Johannes Winkel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die CDU muss hier die Samthandschuhe ausziehen”, sagte der Bundestagsabgeordnete dem Focus. “Ich erwarte von der Parteiführung, dass sie hart mit der SPD verhandelt und klare Reformen im Sinne der Generationengerechtigkeit einfordert”, verlangte der CDU-Politiker. “Wir müssen jetzt die Weichen stellen, um den demografischen Wandel zu bewältigen.”

Die SPD müsse die Augen vor dem demografischen Wandel öffnen, forderte Winkel weiter. “Schon heute ist absehbar, dass er unsere Staatsfinanzen in den 2030er-Jahren vor unlösbare Aufgaben stellen wird, wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln.” Immer weniger Beschäftigte müssten für immer mehr Renten aufkommen, warnte Winkel: “Das geht ohne Reformen nicht gut.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

