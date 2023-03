Jubel bei den Pirates – ESV Buchloe schafft durch Auswärtssieg in Geretsried den Klassenerhalt

Es ist geschafft – und das schon zwei Spieltage vor dem Ende. Der ESV Buchloe hat sich am Freitagabend durch den sechsten Sieg in Serie in der Abstiegsrunde den vorzeitigen Ligaverbleib in Bayerns höchsten Spielklasse gesichert. Nach dem 4:3 (1:1, 1:1, 1:1) Overtimesieg beim ESC Geretsried haben die Buchloer somit schon vor dem letzten Wochenende den Klassenerhalt in der Bayernliga in der Tasche und ihr Ziel vorzeitig erreicht. Grund dafür war wieder einmal die beeindruckende Moral der Pirates, die an diesem Abend sicher nicht ihr bestes Spiel in dieser Runde absolvierten, am Ende aber doch der glückliche Sieger waren.

Dass es an diesem Abend ein ganz hartes Stück Arbeit werden würde, konnte man vom ersten Bully weg erahnen, denn die Hausherren gaben von Beginn an den Takt vor. Schon nach 13 Sekunden stand Ondrej Horvath alleine vor Johannes Wiedemann, der mit einem überragenden Fanghandsave den ganz frühen Rückstand verhinderte. Auch anschließend konnten sich die Rot-Weißen bei ihrem Rückhalt im Tor bedanken und ebenso bei der fahrlässigen Chancenverwertung der Riverrats, dass man nicht in Rückstand geriet. Kaltschnäuziger machte es Demeed Podrezov, der den ersten echten gefährlichen Buchloer Angriff sofort zum 1:0 einnetzte (5.). Aber auch danach blieb Geretsried druckvoller, bissiger und torgefährlicher. Doch die Rats verzweifelten zusehends an Wiedemann und auch mehrfach an Pfosten oder Latte. Nach 15 Minuten traf Florian Strobl in Überzahl schließlich doch zum Ausgleich, der für die Freibeuter immer noch recht schmeichelhaft war.

Das zweite Drittel begann dann ausgeglichener. Zur Hälfte der Spielzeit wurden die Angriffsbemühungen der Geretsrieder dann aber wieder zwingender, was letztlich durch das 1:2 von Ondrej Horvath belohnt wurde (30.). Die Freibeuter antworteten auf den Rückstand jedoch schnell: Genau zwei Minuten später markierte Philip Wolf das 2:2 (32.). Bis zur zweiten Pause blieb es danach ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Alexander Krafczyk mit einem vergebenen Alleingang noch die beste Gelegenheit liegen ließ (37.).

Somit ging es mit dem Remis ins Schlussdrittel, wo keiner der beiden den entscheidenden Fehler machen wollte. Etwas mehr für die Offensive taten aber auch hier wieder die Riverrats, doch Tore fielen zunächst keine. Als vieles schon auf eine Verlängerung hindeutete schien den Hausherren doch noch der Lucky-Punch zu glücken, als Ondrej Horvath zweieinhalb Minuten vor Schluss das 2:3 erzielte. Doch die Buchloer – denen ja bereits ein Punkt zum sicheren Ligaverbleib gereicht hätte – schlugen nochmals zurück. Demeed Podrezov traf gut eine Minute vor dem Ende zum 3:3 (59.), was nach 60 Minuten den vorzeitigen Klassenerhalt für den ESV bedeutete.

In der Overtime war es dann erneut Podrezov, der mit seinem dritten Treffer an diesem Abend sogar noch den Zusatzpunk und somit den sechsten Sieg in Serie für die Piraten sicherte. Zumindest bis zum Sonntag lässt dieser den ESV auch auf den ersten Rang der Abstiegsrundengruppe springen. Doch das wichtigste an diesem Abend war sicherlich das Erreichen des vorzeitigen Klassenerhalts, was die Buchloer, die am Sonntag spielfrei hatten, nun erst mal verdient feiern durften.

chs