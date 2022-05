Jubiläumswochen der Fuggerschen Stiftungen – Öffentliche Stadtführungen zum Fugger und Welser Erlebnismuseum

Im Mai und bis zum 12. Juni feiern die Fuggerschen Stiftungen ihr 500-jähriges Jubiläum. Während der Jubiläumswochen gibt es eine ganz besondere Führung: „Die Fuggerei und andere Stiftungen fürs Seelenheil – ein Fenster ins Jahr 1521“.

Diese Führungen finden statt donnerstags bis sonntags und Pfingstmontag, 12. Mai – 10. Juni, immer um 10:30 Uhr ab Tourist-Information am Rathausplatz.

Die Fuggerei und andere Stiftungen fürs Seelenheil – ein Fenster ins Jahr 1521

Vor über 500 Jahren stiftete Jakob Fugger die Fuggerei und mehr: Auch seiner Grabkapelle in St. Anna sowie der Predigerstelle in St. Moritz legte er Stiftungen zugrunde. Seine Motive waren nicht nur karitativer Art. Der erfolgreichste Kaufmann seiner Zeit wollte in sein Seelenheil investieren. Und nicht zuletzt bestimmte er damit das Bild, das die Nachwelt von ihm haben sollte. Auch andere Handelsfamilien stifteten, um vom erlangten Reichtum etwas an arme Mitbürger abzugeben. Die Antonspfründe etwa dient seit über 600 Jahren wohltätigen Zwecken.

Diese Stadtführung (inklusive Fuggerei) anlässlich der Jubiläumswochen der Fuggerschen Stiftungen erzählt von den sozialen Bedingungen und dem Alltag der Augsburger Bevölkerung im Jahr 1521. Und sie blickt auf damalige bedeutende Ereignisse weltweit. Welchen Einfluss hatten sie auf Augsburg und weshalb waren Stiftungen so wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Im Anschluss zeigt ein Besuch im Fugger und Welser Erlebnismuseum die Umwälzungen der Handelswelt am Beispiel der beiden bedeutendsten Augsburger Handelsfamilien.

12.5. – 10.6., donnerstags bis sonntags und Pfingstmontag

Wann: 10:30 – 12:30 Uhr, der Museumsbesuch im Anschluss ist bis 17 Uhr möglich

Treffpunkt: Tourist-Information

Kosten: 14 € / erm. 12 € / Familie 30 €

Inklusive Eintritte Fuggerei und Erlebnismuseum

Tickets für den gewünschten Termin buchbar unter https://www.fugger-und-welser-museum.de/jubilaeumswochen/