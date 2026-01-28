Jugendliche bedrohen 17-Jährigen in Nürnberg: Festnahme nach Flucht und Einsatz von Reizstoff

Am Mittwoch, den 28. Januar 2026, kam es im Nürnberger Stadtteil Katzwang zu einem Zwischenfall, bei dem ein 17-Jähriger von zwei Jugendlichen verfolgt und bedroht wurde. Die Polizei konnte die beiden Verdächtigen festnehmen.

Streit eskaliert auf der Katzwanger Hauptstraße

Gegen 10:15 Uhr geriet ein 17-jähriger Jugendlicher in der Katzwanger Hauptstraße mit zwei anderen Jugendlichen, einem 17- und einem 15-jährigen Syrer, in einen Streit. Der Geschädigte wandte sich an eine unbeteiligte Zeugin, um die Polizei zu rufen. Im Verlauf des Vorfalls besprühte einer der Angreifer sowohl den Geschädigten als auch die Zeugin. Ob hierbei Pfefferspray zum Einsatz kam, bleibt unklar. Zusätzlich bedrohte einer der Jugendlichen den Geschädigten mit einem Messer.

Flucht in den Lotto-Laden

Die Zeugin und der 17-Jährige flüchteten in einen Lotto-Laden, während die beiden Angreifer die Flucht ergriffen. Ein weiterer Zeuge, der Zeuge des Geschehens wurde, nahm die Verfolgung des 17-jährigen Verdächtigen auf, der schließlich von der Polizei festgenommen werden konnte. Der 15-jährige Verdächtige wurde nach einer umfassenden Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, festgenommen. Allerdings konnten weder das Messer noch das vermeintliche Pfefferspray sichergestellt werden.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Durch den Einsatz des Sprays erlitten die Zeugin und der 17-jährige Geschädigte leichte Verletzungen. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht den Vorfall unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Auch die Hintergründe des Streits werden weiter ermittelt.

