Jugendliche berauben 14-Jährigen am Marienplatz: Polizei sucht mit Bildern nach Tätern

Am Montag, den 6. April 2025, gegen 17:50 Uhr, wurden zwei Jugendliche auf der Rolltreppe zur S-Bahn am Marienplatz Opfer eines Raubüberfalls. Ein 14-Jähriger und ein 13-Jähriger aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wurden von drei unbekannten Tätern angesprochen. Als der 14-Jährige sich weigerte, seine FC Bayern-Jacke auszuziehen, wurde er am Rolltreppenende bedrängt und geschlagen. Trotz der umgehenden Fahndungsmaßnahmen blieben die Täter flüchtig.

Polizei veröffentlicht Täterbilder: Zeugen gesucht

Das Kommissariat 23 übernahm die Ermittlungen. Durch Überprüfung der Überwachungskameras konnten Aufnahmen der Verdächtigen gesichert werden. Die Staatsanwaltschaft München I hat eine Öffentlichkeitsfahndung initiiert. Täterbeschreibungen sowie die Bilder sind auf der Webseite der Polizei abrufbar: Link zur Fahndung.

Beschreibung der drei Täter

Täter 1: Männlich, etwa 16 Jahre alt, blonde Haare, west-/nordeuropäisches Aussehen, trug ein weißes T-Shirt mit blauer Aufschrift, hellblaue Jeans, weiße Sneaker und einen hellblauen Pullover, der umgebunden war.

Täter 2: Männlich, etwa 16 Jahre alt, mittelblonde Haare, west-/nordeuropäisches Aussehen, trug ein weißes T-Shirt, hellblaue Jeans und weiße Sneaker.

Täter 3: Männlich, etwa 17 Jahre alt, dunkle Haare und Kinnbart, west-/nordeuropäisches Aussehen, trug einen blauen Pullover, dunkelblaue Hose und weiß/blaue Sneaker.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kennt die abgebildeten Personen oder hat zur Tatzeit am Marienplatz etwas Auffälliges bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München in Verbindung zu setzen.

Am 18. November 2025, zwischen 14:10 Uhr und 14:45 Uhr, ereignete sich in Pasing-Obermenzing ein Trickdiebstahl. Zwei unbekannte Täter verschafften sich unter dem Vorwand, das Dach eines Wohnhauses dringend reparieren zu müssen, Zugang zum Haus einer über 80-jährigen Frau in München. Während einer der Täter die Seniorin ablenkte, durchsuchte der andere das Haus und stahl Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Ermittlungsstand und Täterbeschreibungen

Kommissariat 55 führt die Ermittlungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bisher ohne Erfolg. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, ca. 50 Jahre, etwa 155 cm, stark hervortretender Bauch, schwarze Haare, südländisches Erscheinungsbild, trug eine schwarze Arbeitshose, schwarze Jacke mit großem Aufdruck und gestrickte Fingerhandschuhe.

Täter 2: Männlich, etwa 25 Jahre, ca. 160 cm, schlank, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit grauer Wollmütze, grauer Arbeitshose und grauem Pullover.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München entgegen. Zeugen, die in der Kremser Straße, Veldener Straße oder Lohensteinstraße Beobachtungen gemacht haben, sollen sich melden.

Am Abend des 18. November 2025 kam es während einer Veranstaltung in der Zenith-Halle, Freimann, zu einem Überfall. Zwei unbekannte Täter rissen einem 25-Jährigen aus Rosenheim gewaltsam eine wertvolle Halskette vom Hals und entkamen unerkannt in der Menschenmenge. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Zeugensuche: Raub während Konzertveranstaltung

Das Kommissariat 21 leitet die Ermittlungen. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, ca. 190 cm groß, extrem schlank, etwa 75 kg schwer, kinnlange dunkle Locken, circa 25 Jahre alt.

Täter 2: Männlich, kräftig, ca. 30 Jahre alt.

Zeugen, die zur Tatzeit in der Lilienthalallee, insbesondere im Bereich der Zenith-Halle, etwas gesehen haben, werden um Hinweise gebeten. Informationen können an jede Polizeidienststelle gegeben werden.

Seit Mai 2025 wurden in der Borschtallee in Schwabing 13 Fälle von Graffiti-Sachbeschädigungen mit Fußballbezug registriert. Immer wieder überschmierten Anhänger der rivalisierenden Münchner Fußballvereine gegenseitig ihre gesprühten Logos.

Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Am 15. November 2025, gegen 01:45 Uhr, beobachtete eine Zeugin verdächtige Personen in der Borschtallee. Die Polizei fand ein 15×2 Meter großes neues Graffiti vor. Bei einer sofortigen Fahndung wurden zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 19-jährigen deutsch-kroatischen und einen 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus München.

Die Männer wurden wegen Sachbeschädigung angezeigt, später aber freigelassen. Die weiteren Ermittlungen leitet Kommissariat 23.