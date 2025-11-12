Jugendliche erleben berührenden Film über Sucht im Zentralkino Hof

HOF. Die Filmvorführungen von „Erinnerungen an eine vergessene Kindheit“ im Zentralkino Hof zogen Anfang dieser Woche über 400 Schülerinnen und Schüler an. Der autobiografische Kurzfilm des Regisseurs Lars Smekal beleuchtet das Leben mit suchtkranken Eltern. Stefanie Vollert, Präventionsbeamtin bei der Kripo Hof, organisierte gemeinsam mit dem Arbeitskreis „Unsere Stadt gemeinsam gegen Drogen“ die Veranstaltung.

Ein filmisches Erlebnis berührt die Jugend

Nach der Vorführung trat eine Expertenrunde auf, um die Fragen der Schüler zu beantworten. „Der Film ist äußerst berührend“, sagte Stefanie Vollert. „Deshalb haben wir uns ganz gezielt dafür entschieden, erst Jugendliche ab der zehnten Jahrgangsstufe einzuladen.“ Während des Abspanns herrschte absolute Ruhe im Kino, was die eindringliche Wirkung des Films unterstrich.

Der Regisseur Lars Smekal, Hubert Pürner (Richter am Amtsgericht Hof), Günter Strobel (trockenem Alkoholiker) und die Psychologin Heike Krügel von der Diakonie Hochfranken beantworteten die Fragen der Jugendlichen. „Ich werde alle Fragen ehrlich beantworten“, versprach Smekal und sprach offen über autobiografische Aspekte des Films.

Mut zur Offenheit

Niklas, der Protagonist des Films, durchlebt eine ambivalente Kindheit, geprägt durch die Süchte seiner Eltern. Der Film illustriert sowohl liebevolle als auch erschütternde Situationen, in denen Liebe und Gewalt Hand in Hand gehen. „Das war mir ganz wichtig: Zu zeigen, dass es auch in dieser Familie mit all ihren Problemen Liebe gibt”, erklärt Smekal.

Er ermutigte die jungen Zuschauer, in schwierigen Lebenslagen Hilfe zu suchen. So zeigt der Film einen abweichenden Verlauf, in dem der Protagonist Niklas sich einem Lehrer öffnet, ein Schritt, den Smekal in seiner Kindheit nicht gewagt hat.

Handeln statt wegschauen

Im Anschluss an die Vorstellung wurde betont, dass es kein Verrat, sondern ein Freundschaftsdienst ist, Suchtprobleme anzusprechen. Informationen und Unterstützung gibt es unter anderem in anonymen Chats oder beim Blauen Kreuz, wie die Expertenrunde unterstrich.

Mit seinem Film möchte Smekal Mut machen und dazu beitragen, dass Menschen handeln und nicht wegsehen, wenn sie mit Suchtthematiken konfrontiert werden. Die erfolgreiche Filmaktion wurde erneut von Stefanie Vollert und dem lokalen Präventionsnetzwerk organisiert. Weitere Informationen über den Regisseur können auf der Website www.larssmekal.de abgerufen werden.