Jugendliche geraten auf Fürther Discounter-Parkplatz in Streit – Polizei sucht Zeugen

FÜRTH. Am Montag, den 9. März 2026, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters in Fürth ein Konflikt zwischen mehreren Jugendlichen. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hinweise von Zeugen.

Streit zwischen Jugendlichen eskaliert

Gegen 11:45 Uhr gerieten vier 15-jährige Jugendliche aus bisher ungeklärten Gründen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Fronmüllerstraße in einen Streit. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwickelte sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung. Beteiligt waren ein 15-jähriger Syrer und ein 15-jähriger Deutscher sowie ein 15-jähriger Russe und ein 15-jähriger Pole, die sich im Eingangsbereich des Discounters gegenüberstanden.

Unbekannte Personen versuchen zu schlichten

Mehrere bislang unbekannte Personen sollen versucht haben, in das Geschehen schlichtend einzugreifen. Trotz dieser Versuche ermittelt die Polizeiinspektion Fürth wegen des Verdachts der Körperverletzung. Um den genauen Hergang des Vorfalls zu klären, sind die Beamten auf die Unterstützung von Zeugen angewiesen.

Zeugenaufruf der Polizei

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zum Ablauf des Geschehens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 759050 bei der Polizeiinspektion Fürth zu melden.