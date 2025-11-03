Newsletter
Montag, November 3, 2025
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

Jugendliche in Bad Reichenhall wegen Sprengstoffstörung bei Religionsgemeinschaft festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Abend des 15. Oktober 2025 kam es in Bad Reichenhall zu einer schweren Störung einer Religionsversammlung. Dabei entzündeten junge Personen Knallkörper und ein Polizeibeamter wurde bei der Explosion einer präparierten PET-Flasche erheblich verletzt.

Polizeieinsatz aufgrund gestörter Religionsversammlung

Die Mitglieder einer Religionsgemeinschaft hatten sich am Mittwochabend, dem 15. Oktober 2025, in einem Saal an der Rosengasse versammelt. Aufgrund von Störungen vor dem Gebäude wurde die Polizei gerufen. Während des Einsatzes explodierte eine manipulierte PET-Flasche und verletzte einen 28-jährigen Polizisten schwer, der seitdem im Krankenstand ist.

Erneute Störungen führen zur Festnahme

Am Abend des 29. Oktober 2025 erhielt die Polizei Bericht über Jugendliche, die sich in der Nähe der Rosengasse aufhielten und PET-Flaschen präparierten. Die Polizei Bad Reichenhall gelang es daraufhin, zwei junge Männer im Alter von 15 und 18 Jahren vorläufig festzunehmen. Beide sind Deutsche. Auf einem Parkplatz fand die Polizei weitere präparierte PET-Flaschen, die von der Feuerwehr kontrolliert entschärft wurden. Diesmal gab es keine Verletzten.

Ermittlungen und Aufrufe zur Mithilfe

Die Kriminalpolizei Traunstein untersucht nun mögliche Verbindungen zwischen den Vorfällen vom 15. und 29. Oktober. Es wird wegen Störung der Religionsausübung, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit, keine Spekulationen anzustellen, insbesondere nicht in sozialen Netzwerken, und sachdienliche Hinweise an die Polizei Bad Reichenhall oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

