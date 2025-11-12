Jugendliche in Eggenfelden nach Schulbesuch ausgeraubt – Polizei ermittelt

Am Freitagnachmittag, den 7. November 2025, kam es in Eggenfelden zu einem Überfall auf vier Jugendliche. Zwei unbekannte Personen sollen die Jugendlichen gegen 16:30 Uhr in der Theaterstraße, in der Nähe einer Schule, überrascht haben.

Raubüberfall in der Theaterstraße

Die Täter, die bislang nicht identifiziert werden konnten, entwendeten einem der Jugendlichen Bargeld. Glücklicherweise kam es zu keiner körperlichen Verletzung der Opfer. Die Angreifer flohen anschließend zu Fuß in Richtung Kindergarten.

Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein Raubdelikt aufgenommen. Weitere Details über die Täter oder deren Motiv sind bisher nicht bekannt.