Freitag, Dezember 12, 2025
Jugendliche in Gunzenhausen wegen Serie von Graffiti-Straftaten festgenommen – Schaden von 30.000 Euro
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Jugendliche in Gunzenhausen wegen Serie von Graffiti-Straftaten festgenommen – Schaden von 30.000 Euro

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Seit Mai 2025 sorgte eine Serie von Graffiti-Schmierereien im Raum Gunzenhausen für Unruhe. Am Donnerstagabend (04.12.2025) gelang es der Polizei, drei Tatverdächtige festzunehmen und die Serie aufzuklären.

Polizei ertappt Tatverdächtige

Gegen 21:00 Uhr beobachteten Polizeibeamte einen 16-jährigen Deutschen, der mit Farbstiften Plakate bei einem Supermarkt in Gunzenhausen beschmierte. Unterstützt wurde er von einem 17-jährigen Deutschen und einer 15-jährigen Deutschen, die eine „Räuberleiter“ bildeten. Die Polizei nahm die drei Jugendlichen vorläufig fest.

Ermittlungen führen zu umfangreichen Beweismaterial

Da der Schriftzug zu einer Serie von bereits bekannten Schmierereien passte, durchsuchten die Beamten anschließend die Kinderzimmer der Jugendlichen und stellten umfangreiches Beweismaterial sicher. Die Serie umfasst inzwischen mindestens 35 Fälle, darunter auch politische Schriftzüge. Deshalb übernahm das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Ansbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen.

Hoher Sachschaden durch Graffiti

Der durch die Schmierereien entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die Jugendlichen und ihre Unterstützerin müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti verantworten.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

