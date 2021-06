Jugendliche Joggerin bei Buxheim mit spitzen Gegenstand angegriffen

Am Samstag, 12.06.2021 gegen 22:15 Uhr war eine jugendliche Joggerin bei Buxheim im Bereich der Iller auf Höhe des Sportplatzes unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann sprach die Joggerin an und verletzte sie mit einem spitzen Gegenstand oberflächlich am Bauch.

Der jungen Frau war es möglich, in Richtung Illerstraße zu flüchten und Hilfe zu holen. Der Mann flüchtete in Richtung der Sportplätze. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen gesucht, welche Angaben zu dem männlichen Täter in dunkler Kleidung im Alter von etwa 30 Jahren machen können.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen zusammen mit dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung wird von der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. Sachdienliche Hinweise zur Identität des Täters werden unter Telefon (08331) 100-0 erbeten.

