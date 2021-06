Jugendliche schlagen in Schwabmünchen auf Anwohner ein

Am 04.06.2021, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich auf der Freizeitanlage Südwest in der Dompfaffstraße in Schwabmünchen eine gefährliche Körperverletzung durch vier junge Männer.

Diese sollen gemeinschaftlich auf einen 57-Jährigen Anwohner eingeschlagen haben. Anlass der Auseinandersetzung sei gewesen, dass die vier jungen Männer sich unerlaubter Weise Zutritt zu dessen Grundstück verschafft haben sollen. Die darauffolgende Auseinandersetzung fand dann auf dem Spielplatz in der Dompfaffstraße statt. Der Geschädigte erlitt Prellungen und Schürfwunden.

Die jungen Männer sollen bereits circa eine Stunde vor der Tat negativ im näheren Bereich aufgefallen sein.

Zeugen, welche Kenntnisse über die Identität der Täter haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.