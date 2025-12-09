Jugendliche sprengen Zigarettenautomat in Hasenbergl – Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen, den 7. Dezember 2025, gegen 01:40 Uhr, riss ein lauter Knall die Anwohner der Kugystraße im Münchner Stadtteil Hasenbergl aus dem Schlaf. Eine Anwohnerin informierte unverzüglich den Polizeinotruf, woraufhin mehrere Streifenwagen der Münchner Polizei zum Einsatzort eilten. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Zigarettenautomat gesprengt wurde.

Zigarettenautomat in Hasenbergl zerstört

Der betroffene Zigarettenautomat war an einer steinernen Garagenwand befestigt. Die Wucht der Explosion riss den Automaten aus seiner Verankerung und zerstörte die Vorderseite. Im Anschluss an die Tat beobachtete die Anwohnerin eine Gruppe jugendlicher Verdächtiger, die in Richtung der Schleißheimer Straße flüchteten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag. Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugen dringend gesucht

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat im fraglichen Zeitraum im Bereich Kugystraße und Schleißheimer Straße im Hasenbergl Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten? Die Polizei München, Kommissariat 13, nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 089 2910-0 entgegen.

Am Montag, den 8. Dezember 2025, ereignete sich gegen 12:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Carl-Wery-Straße in Ramersdorf-Perlach. Eine 24-jährige Fahrerin mit deutsch-irakischer Staatsangehörigkeit kollidierte mit einer 20-jährigen Fußgängerin, als diese die Fahrbahn betrat.

Schwerer Verkehrsunfall in Ramersdorf-Perlach

Auf Höhe der Hausnummer 34 überquerte die junge Frau die Straße und wurde dabei vom Mercedes der Autofahrerin erfasst. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Verkehrspolizei München hat die Ermittlungen zu diesem Unglück aufgenommen.

Am selben Tag wurde ein 45-jähriger Mann nach einer sexuellen Belästigung in der Lerchenauer Straße in Schwabing festgenommen. Er hatte einer 37-jährigen Deutschen ans Gesäß gefasst und dabei eine anzügliche Bemerkung gemacht.

Schnelle Festnahme nach Belästigung in Schwabing

Nach der Tat flüchtete der Mann, doch dank der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte er an einem nahegelegenen U-Bahnhof von der Polizei gestellt und verhaftet werden. Er wurde nach der Anzeigenerstattung wegen sexueller Belästigung entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.

Am Montagvormittag, zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr, fiel ein über 90-jähriger Senior in Feldmoching einem Trickbetrüger zum Opfer. Ein noch unbekannter Täter gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und verschaffte sich so unerlaubten Zugang zur Wohnung des Rentners.

Trickdiebstahl: Falscher Handwerker in Feldmoching

Unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs überzeugte der vermeintliche Handwerker den Senior, ihn in das Badezimmer zu begleiten, und durchsuchte währenddessen die Wohnung nach Wertsachen. Der Täter entwendete Bargeld und Wertgegenstände in einem dreistelligen Wert und floh anschließend mit der Beute.

Das Kommissariat 55 ermittelt in dieser Sache und sucht nach Zeugen: Wer hat im Bereich Riemerschmidstraße, Rainfarnstraße und Weitlstraße relevante Beobachtungen gemacht?

Die Münchner Polizei gibt dabei einen wichtigen Hinweis: Vor allem älteren Menschen wird geraten, skeptisch zu sein, wenn Unbekannte als Handwerker Zutritt zur Wohnung verlangen. Im Zweifel sollte immer eine Rücksprache mit der Hausverwaltung oder den Stadtwerken erfolgen.

Im Stadtgebiet München konnte die Polizei nach umfangreichen Ermittlungen einen 39-Jährigen wegen mehrfachen Einbruchsdiebstahls festnehmen. Der Mann, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde von einem umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen als Tatverdächtiger identifiziert.

Ermittlungen führen zu Festnahme wegen Serien-Einbrüchen

Bereits am 17. August 2025 hatte der Verdächtige gewaltsam Zugang zu einem Restaurant in Neuhausen gesucht, war aber ohne Beute geflüchtet. Am 8. Dezember 2025 erfolgte schließlich die Festnahme des 39-Jährigen in der Landsberger Straße, dem weitere neun Einbruchsdiebstähle in der Zeit von August bis Dezember nachgewiesen werden konnten. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Ebenfalls am 8. Dezember 2025 beobachteten zwei Anwohner in Trudering gegen 17:35 Uhr einen versuchten Einbruch in ein benachbartes Einfamilienhaus. Der 34-jährige Zeuge stellte die Täter zur Rede, woraufhin diese die Flucht ergriffen.

Polizeieinsatz nach versuchtem Einbruch in Trudering

Während der Verfolgung wurde der Zeuge von einem der Täter angegriffen und verletzt. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Ein großangelegter Polizeieinsatz, bei dem auch ein Hubschrauber beteiligt war, erbrachte keine Hinweise auf die Täter. Die umfangreiche Spurensicherung ist noch im Gange, die Ermittlungen leitet das Kommissariat 52.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1 ist männlich, etwa 30 Jahre alt, 165 cm groß, korpulent und wirkt osteuropäisch mit Glatze und rundem Gesicht. Täter 2 ist männlich, ca. 25 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, mit einem ähnlichen Erscheinungsbild, mittellangen Haaren und möglicherweise einem Bart. Er trug schwarze Kleidung und einen schwarz-weißen Rucksack.

Zur Unterstützung der Ermittlungen bittet die Polizei die Anwohner, ihre Sicherheitskameras auf mögliche Aufnahmen der Täter zu überprüfen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, entgegen.