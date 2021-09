Jugendliche wird in Königsbrunn auf offener Straße begrabscht – Polizei sucht Täter

Am gestrigen Dienstag (14.09.2021), ging eine 16-jährige Jugendliche gegen 17.10 Uhr in Richtung Ilsesee über die Fußgängerbrücke, welche über die Lechstraße führt. Dabei wurde sie zunächst aus einer entgegenkommenden Gruppe von vier Männern angesprochen, was sie aber ignorierte und weiterging.

Ein vermutlich zu dieser Gruppierung gehörender, aber etwas hinterherlaufender Mann griff dem Mädchen beim Passieren unvermittelt an den Po und in Richtung Brust. Dabei sprach er nicht zu ihr und ging einfach weiter. Die Jugendliche war verständlicherweise von diesem Übergriff schockiert und begab sich nach Hause, um ihre Mutter zu verständigen.

Der Täter wurde bei der anschließenden Anzeigenaufnahme wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40 Jahre, dunkle abrasierte Haare, ovale Gesichtsform mit abstehenden Ohren und dunklen Augen, Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer hellblauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt mit weißer, unbekannter Aufschrift.

Die vorausgehende Personengruppe soll aus Männern im Alter zwischen 30 bis 40 Jahren und südländischem Aussehen bestanden haben. Die Person, welche das Mädchen in deutscher Sprache angesprochen hatte, trug eine kurze blaue Hose und ein graues T-Shirt.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Tel. 08234/9606-0.

