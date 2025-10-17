Jugendliche zu viert auf einem Motorroller unterwegs – schwerer Unfall bei Pavelsbach

Pavelsbach/Postbauer-Heng – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend (16. Oktober 2025) nahe Pavelsbach, einem Ortsteil von Postbauer-Heng im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, ereignet. Vier Jugendliche waren gemeinsam auf einem Motorroller auf einem Flurbereinigungsweg unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache zum Sturz kam.

Dabei wurde ein Jugendlicher schwerst verletzt, ein weiterer schwer und zwei mittelschwer.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. Polizeibeamte leisteten unmittelbar nach ihrem Eintreffen Erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber brachte einen der Schwerverletzten in eine Klinik. Auch mehrere Notärzte und Rettungswagen waren vor Ort.

Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten durch einen Sachverständigen an.

Ein Kriseninterventionsteam betreute die Einsatzkräfte, die durch das Unfallgeschehen stark belastet waren.