Freitag, Dezember 19, 2025
Jugendlicher attackiert Zugführer und demoliert Polizeiwagen in München: Bahnhof für 22 Minuten gesperrt
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In München kam es am Mittwochabend, den 17. Dezember, zu einem schwerwiegenden Vorfall, bei dem ein 16-jähriger Ukrainer erheblichen Schaden anrichtete. Der Jugendliche betätigte mehrere Notbremsen und Türnotentriegelungen in einer S-Bahn und beschädigte anschließend einen Streifenwagen der Bundespolizei.

Zwischenfall in der S-Bahn

Gegen 21:30 Uhr löste der Jugendliche am S-Bahnhaltepunkt Berg am Laim gleich mehrere Notbremsen und Türentriegelungen an einer stehenden S-Bahn aus. Nach einem Gespräch mit dem Triebfahrzeugführer, der daraufhin die Polizei alarmierte, warf der 16-Jährige eine volle Bierflasche auf die Brust des 42-jährigen Zugführers.

Fluchtversuch und Vandalismus

Der Jugendliche versuchte, den alarmierten Beamten der Bundespolizei zu entkommen, indem er in den Gleisbereich sprang. Trotzdem wurde er kurze Zeit später am Einsatzfahrzeug der Bundespolizei gestellt. Hier richtete er weiteren Schaden an, indem er die Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigte und auf Motorhaube und Dach sprang. Während seiner Festnahme äußerte er Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte.

Polizeieinsatz und weitere Maßnahmen

Auf dem Weg zur Dienststelle zeigte sich der 16-Jährige offensichtlich alkoholisiert und musste sich übergeben, woraufhin ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung angefordert wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Triebfahrzeugführer erlitt durch den Flaschenwurf Schmerzen an der Brust, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Die Schadenshöhe am Streifenfahrzeug wird derzeit ermittelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I erfolgte eine Blutentnahme. Anschließend wurde der Jugendliche in die Obhut seines Vaters übergeben.

Aufgrund des Vorfalls musste der Bahnhof Berg am Laim von 21:48 Uhr bis 22:10 Uhr gesperrt werden, was zu einer Verspätung von insgesamt 269 Minuten bei 19 Zügen führte.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel