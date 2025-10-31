Jugendlicher bedroht Mädchen mit Waffe und belästigt sie im Nürnberger Park

Am Donnerstagnachmittag des 30. Oktober 2025 ereignete sich ein erschreckender Vorfall im Rosenaupark im Westen Nürnbergs. Ein 15-jähriger Jugendlicher soll ein 13-jähriges Mädchen mit einer mutmaßlichen Waffe bedroht und sexuell belästigt haben. Der Tatverdächtige konnte wenig später in einem Zug festgenommen werden.

Ein unerwartetes Erlebnis im Rosenaupark

Die 13-jährige Deutsche war gemeinsam mit ihrer 14-jährigen Freundin im Rosenaupark in der Bleichstraße. Gegen 17:45 Uhr saßen sie auf einer Parkbank, als ein zunächst unbekannter Jugendlicher aus dem Gebüsch auftauchte. Er richtete eine Schusswaffe auf das jüngere Mädchen, bedrohte sie und beschädigte anschließend ihr Handy. Zudem fasste der Täter dem Opfer fest an die Brust, bevor er in unbekannte Richtung floh.

Aussage über Begleitung des Tatverdächtigen

Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche nicht allein unterwegs war. Beide Verdächtigen wurden nach dem Vorfall gemeinsam auf der Flucht gesehen. Eine intensive Fahndung führte die Beamten schließlich zum Nürnberger Hauptbahnhof. Dort entdeckten sie den 15-jährigen Tatverdächtigen und seine Begleitung im Zug sitzend. Der mutmaßliche Täter wurde von den Polizisten unter Vorhalt der Dienstwaffe festgenommen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er weiterhin bewaffnet war. Eine Waffe konnte jedoch nicht gefunden werden.

Weitere Ermittlungen und Zeugensuche

Nach der Festnahme durchsuchte ein Diensthundeführer den Rosenaupark erfolglos nach der beschriebenen Waffe. Auf der Polizeidienststelle wurde der Jugendliche erkennungsdienstlich behandelt und es wurde eine DNA-Probe entnommen. Anschließend erfolgte seine Entlassung.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte führt die weiteren Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, sexueller Belästigung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder relevante Informationen liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel