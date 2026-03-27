Jugendlicher greift Polizisten am Jakobstor an: Drei Beamte verletzt, Haftbefehl erlassen
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Jugendlicher greift Polizisten am Jakobstor an: Drei Beamte verletzt, Haftbefehl erlassen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Freitagmorgen, dem 27. März 2026, eskalierte eine Kontrolle am Jakobstor in Nürnberg. Ein 17-jähriger italienischer Jugendlicher reagierte mit Gewalt, als die Polizei ihn aufgrund jugendschutzrechtlicher Vorschriften in Gewahrsam nehmen wollte. Dabei wurden drei Polizeibeamte verletzt.

Widerstand und tätliche Angriffe

Während der notwendigen Durchsuchung, in deren Verlauf ein verbotenes Einhandmesser gefunden wurde, leistete der Jugendliche erheblichen Widerstand. Er schlug einem Polizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Im weiteren Verlauf griff er zwei weitere Beamte an, indem er einen von ihnen schlug und den anderen in den Oberschenkel biss. Die verletzten Beamten benötigten im Anschluss ärztliche Versorgung und waren in ihrer Dienstfähigkeit eingeschränkt.

Ermittlungen und Haftbefehl

Aufgrund seines Verhaltens wird gegen den jungen Mann nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Diese umfassen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätliche Angriffe, Beleidigung und einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete eine Blutentnahme an und stellte einen Haftantrag.

Ein Ermittlungsrichter prüfte die Haftfrage und erließ daraufhin einen Haftbefehl gegen den Jugendlichen. Die weiteren rechtlichen Schritte werden nun folgen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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