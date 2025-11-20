Newsletter
Jugendlicher im Bamberger Osten ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Jugendlicher im Bamberger Osten ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Von Alfred Ingerl

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein 16-jähriger Jugendlicher im Bamberger Osten Opfer eines Raubüberfalls. Zwei unbekannte Täter entwendeten ihm Bargeld, wie die Kriminalpolizei Bamberg mitteilt.

Überfall auf Jugendlichen in Bambergs Parkanlage

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr, als der Jugendliche im Bereich der Parkanlage Troppauplatz unterwegs war. Zwei Männer sprachen ihn an, woraufhin einer der Täter ihn festhielt, während der andere seine Jacke durchsuchte. Die Täter entwendeten aus dem Portemonnaie 40 Euro, ließen den Geldbeutel auf den Boden fallen und flohen unerkannt. Der Jugendliche erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.

Beschreibungen der Täter

Laut der Beschreibung des Opfers handelt es sich bei den Tätern um zwei etwa 17 bis 19 Jahre alte Männer, beide circa 185 Zentimeter groß. Der erste Täter war in schwarzer Jacke und schwarzer Hose gekleidet und sprach syrisch. Der zweite Täter hatte eine kräftigere Statur, trug einen Ziegenbart sowie eine weiße Jacke, schwarze Hose und eine dunkle Mütze. Auch er sprach syrisch.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf die Identität der Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

