Mittwoch, Oktober 22, 2025
Jugendlicher in Ansbach des Raubversuchs überführt, Begleiter entlastet
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, ereignete sich ein Raubdelikt in Ansbach, bei dem ein 15-Jähriger einem Gleichaltrigen den Geldbeutel raubte. Die Kriminalpolizei Ansbach konnte den mutmaßlichen Täter ermitteln.

Raub am Schloßplatz

Der 15-jährige Deutsche befand sich gegen 16:00 Uhr am Schloßplatz und ging in Richtung Bischof-Meiser-Straße. Dort wurde er von einer unbekannten männlichen Jugendlichen angesprochen, der in Begleitung einer weiteren Person war. Der mutmaßliche Täter forderte den Jugendlichen auf, seinen Geldbeutel samt Bargeld herauszugeben. Der Geschädigte zeigte daraufhin seinen Geldbeutel, woraufhin der Täter diesen an sich riss und zusammen mit seinem Begleiter floh. Der Geldbeutel wurde wenige Meter weiter in ein Gebüsch geworfen und konnte vom Eigentümer unversehrt zurückerlangt werden. Es entstand kein Entwendungsschaden.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen wegen Raub aufgenommen. Durch Zeugenbefragungen und intensive Ermittlungsarbeit konnten die Beamten den 15-jährigen afghanischen Verdächtigen und seinen 17-jährigen irakischen Begleiter bereits am nächsten Tag identifizieren. Der 15-Jährige muss sich nun strafrechtlich wegen des Verdachts auf Raub verantworten. Für den Begleiter besteht nach aktuellem Stand kein Tatvorwurf.

Erstellt durch: Michael Sebald

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

