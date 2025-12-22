Newsletter
Jugendlicher in Neuhof beraubt: Polizei sucht Zeugen für Vorfall bei Sportanlage
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagabend ereignete sich im Bereich der Sportanlage am Bahnhof Neuhof in Hof ein mutmaßlicher Raub zwischen Jugendlichen. Die Polizei ermittelt derzeit und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Jugendgruppen treffen sich am Tatort

Den bisherigen Erkenntnissen nach trafen gegen 18:15 Uhr zwei Jugendgruppen aufeinander. Ein 15-jähriger Deutscher wurde von einer Gruppe Gleichaltriger zunächst angepöbelt und geschubst. Einer der Jugendlichen packte den Geschädigten am Kragen, während ein weiterer Täter die Geldbörse aus dessen Jackentasche entwendete. In der Folge kam es zu einem Gerangel, bei dem der 15-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

Flucht und erste Polizeikontrollen

Nach der Tat flüchtete die Gruppe in Richtung Schützenweg. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und kontrollierte bereits zwei Jugendliche. Ob die 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen mit nigerianischer und deutscher Staatsangehörigkeit an dem Vorfall beteiligt waren, wird derzeit ermittelt. Die Identität von bis zu drei weiteren Verdächtigen ist noch unbekannt.

Aufruf zu Zeugenhinweisen

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen Raubes und sucht Zeugen. Wer den Vorfall im Bereich der Sportanlage am Bahnhof Neuhof am Sonntagabend beobachtet hat oder Angaben zu den flüchtigen Jugendlichen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

Neueste Artikel