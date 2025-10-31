Newsletter
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Jugendlicher in Passau mit gestohlenem Auto festgenommen – Auslieferung beantragt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

PASSAU. Am Mittwochnachmittag, dem 29. Oktober 2025, stellten Fahnder ein gestohlenes Fahrzeug bei einer Routinekontrolle sicher. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau arbeitet in diesem Fall eng mit der Staatsanwaltschaft Passau zusammen.

Gestohlener Toyota in Passau entdeckt

Gegen 16.45 Uhr überprüften Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Passau in der Nähe der Schanzlbrücke ein Auto mit französischem Kennzeichen. Bei der Kontrolle des Toyota und des Fahrers stellten die Fahnder fest, dass das Fahrzeug zur Fahndung in Frankreich ausgeschrieben war. Der Wagen wurde vermutlich am gleichen Tag in Frankreich gestohlen.

17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis verhaftet

Der Fahrer, ein 17-jähriger Franzose, konnte keinen Führerschein vorlegen. Daraufhin wurde der Pkw sichergestellt und der junge Mann wegen des Verdachts auf Diebstahl und Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau führt die Ermittlungen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft durch.

Sicherungsbefehl und Inhaftierung

Am Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, wurde der Tatverdächtige dem Amtsgericht in Passau vorgeführt. Die Generalstaatsanwaltschaft München beantragte einen Sicherungsbefehl zur Vorbereitung der Auslieferung. Der junge Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

