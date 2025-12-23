Jugendlicher in Regensburg auf Spielplatz beraubt: Täter mit Linienbus geflüchtet

REGENSBURG. Am Samstagnachmittag, den 20. Dezember, ereignete sich am Kugelspielplatz beim Agnes-Miegel-Weg in Burgweinting ein Raubüberfall auf einen 14-jährigen Jugendlichen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkaufstreffen eskaliert

Laut aktuellem Stand der Ermittlungen wollte der 14-jährige Iraker seine Schuhe am Kugelspielplatz in Burgweinting verkaufen. Zu diesem Zweck traf er sich gegen 16:45 Uhr mit drei ihm bekannten Jugendlichen. Während des Treffens bedrohte einer der Jugendlichen den 14-Jährigen mit einem Gegenstand und forderte seinen Rucksack, in dem sich die Schuhe befanden. Ein weiterer Verdächtiger griff den 14-Jährigen körperlich an. Die Täter flüchteten danach mit dem Rucksack und den Schuhen in einen Linienbus und entfernten sich so vom Tatort. Glücklicherweise blieb der 14-Jährige unverletzt.

Tatverdächtige flüchten mit Beute

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 15-jährige syrische Staatsangehörige sowie einen 15-jährigen irakischen Staatsangehörigen.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Regensburg ersucht Zeugen, die den Vorfall am Samstag, den 20. Dezember, gegen 16:45 Uhr am Kugelspielplatz in der Nähe des Agnes-Miegel-Wegs beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.