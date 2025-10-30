Jugendlicher nach Tankstellenüberfall in Hof gefasst: 16-Jähriger gesteht Tat

Nach einem Überfall auf die Shell-Tankstelle in Hof am 15. Oktober 2025 konnte die Kriminalpolizei Hof nun einen 16-jährigen Tatverdächtigen identifizieren.

Überfall auf Tankstelle in der Jahnstraße

Ein 16-jähriger Deutsch-Algerier aus Hof hatte am Montagmorgen die Tankstelle in der Jahnstraße betreten und dort Bargeld erbeutet. Anschließend gelang ihm die Flucht, ohne erkannt zu werden.

Intensive Fahndung eingeleitet

Unmittelbar nach der Tat startete die Polizei eine groß angelegte Fahndung nach dem flüchtigen Verdächtigen. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Unbekannte zunächst entkommen.

Ermittlungen führen zum Geständnis

Die akribische Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizeiinspektion Hof führte schließlich zur Identifizierung des Verdächtigen. Der 16-Jährige war bereits wegen verschiedener Eigentumsdelikte bekannt. Ein Abgleich der Beweismittel und kriminalpolizeiliche Vernehmungen brachten letztlich das Geständnis des Jugendlichen.

Ein Zusammenhang mit einem Überfall auf die Tankstelle in der Wunsiedler Straße am 17. Oktober 2025 wird nach aktuellem Ermittlungsstand ausgeschlossen.

Der 16-Jährige muss sich nun strafrechtlich, unter anderem wegen des Raubes, verantworten.