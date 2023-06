Jugendlicher schießt in Immenstadt mit Softair-Waffe auf Fußgänger

Am Sonntag, gegen 15:45 Uhr, lief ein 39-Jähriger auf dem Fußgängerweg zwischen dem Gymnasium und dem Krankenhaus in Immenstadt. Hierbei kamen ihm zwei männliche Jugendliche auf einem Fahrrad entgegen.

Einer davon schoss dem 39-Jährigen beim Vorbeifahren mit einer Softair-Waffe in den Oberschenkel. Beide flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung davon. Der 39-Jährige erlitt dadurch Schmerzen am Oberschenkel.

Die unbekannten Täter waren etwa 16 Jahre alt. Ein Täter hatte lockige, nackenlange Haare. Er trug dunkle Kleidung und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Die weitere Person hatte kurze Haare und trug ein ockerfarbenes T-Shirt. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/96100 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

–