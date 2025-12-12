Jugendlicher tot aufgefunden in Ottobeuren: Ermittlungen wegen Drogenabgabe und Strafvereitelung laufen

Am Samstagnachmittag, den 06.12.2025, wurde in Ottobeuren ein 16-jähriger Jugendlicher tot aufgefunden. Zwei Männer im Alter von 25 und 41 Jahren entdeckten den Leichnam in einem Innenhof der Luitpoldstraße, in der Nähe des Jugendhauses, und alarmierten den Rettungsdienst. Bei dessen Eintreffen konnte jedoch nur noch der Tod des Jugendlichen festgestellt werden.

Ermittlungen vor Ort und erste Erkenntnisse

Polizisten der Polizeiinspektion Memmingen und des Kriminaldauerdienstes übernahmen vor Ort sofort die Ermittlungen. Zunächst war die Todesursache unklar, und es gab keine Hinweise auf ein Unfallgeschehen oder ein Gewaltverbrechen. Die weiteren Ermittlungen leitete das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen unter der Führung der Staatsanwaltschaft Memmingen.

Ungereimtheiten führen zu neuen Ermittlungsergebnissen

Im Zuge der Untersuchungen ergaben sich mehrere Ungereimtheiten. Es besteht nun der Verdacht, dass der Jugendliche nicht am Fundort verstarb, sondern einige Stunden zuvor in einer nahegelegenen Wohnung. Um dies zu verschleiern, transportierten die beiden Männer, die den Leichnam gefunden hatten, diesen an den Innenhof und setzten dort den Notruf ab.

Ermittlungen gegen Tatverdächtige und Zeugensuche

Gegen den 25-jährigen Deutschen wird unter anderem wegen Abgabe von Betäubungsmitteln an den Jugendlichen ermittelt, während gegen den 41-jährigen Deutschen der Vorwurf der versuchten Strafvereitelung besteht. Am Mittwoch durchsuchten Kriminalbeamte die Wohnung des jüngeren Tatverdächtigen auf mögliche Beweismittel und sicherten Spuren, deren Auswertung noch andauert.

Die Ermittlungen zu den Todesumständen und der Verbringung des Leichnams dauern weiterhin an. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Besonders Beobachtungen am Samstag gegen 15:00 Uhr in der Luitpoldstraße und Mozartstraße, die im Zusammenhang mit dem Transport des Leichnams stehen könnten, sind von Interesse. Ein weißer Kleinwagen könnte hierbei benutzt worden sein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331 100-0 entgegen.