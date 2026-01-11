Jugendlicher verletzt Mann mit Schlagring in Zirndorf – Polizei nimmt 15-Jährigen fest

Ein 50-jähriger Mann, der in der Nacht zum Samstag, den 10. Januar 2026, in Zirndorf einen Streit schlichten wollte, wurde selbst Opfer eines Gewaltakts. Ein Jugendlicher griff ihn mit einem Schlagring an.

Verletzungen nach Schlichtungsversuch

Der Anwohner der Vogelherdstraße bemerkte gegen 00:15 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und dessen Freundin. Nachdem der 50-Jährige eingreifen wollte, attackierte ihn der 15-jährige Angreifer mit einem Schlagring und schlug ihm zweimal ins Gesicht. Trotz erheblicher Verletzungen gelang es dem Mann, den Jugendlichen zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, obwohl der Jugendliche ihn dabei in die Hand biss.

Jugendlicher in Polizeigewahrsam

Die Polizei Zirndorf nahm den 15-jährigen Angreifer fest, während der verletzte Mann zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Staatsanwaltschaft veranlasste eine Blutentnahme bei dem Jugendlichen. Der junge Deutsche sieht sich Anklagen wegen gefährlicher Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz gegenüber. Zudem verhielt er sich aggressiv gegenüber den Polizeibeamten, beleidigte sie und spuckte einer Beamtin ins Gesicht. Der Jugendliche verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Erstellt durch: Michael Konrad