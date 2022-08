Das Leben einer angehenden Nationalspielerin ist nicht leicht. Erst um zwei Uhr morgens von einem Nationalmannschaftslehrgang in Italien zurückgekehrt, klingt Lucy Michel in aller früh schon wieder frisch und fröhlich. Und sehr professionell. Auch das Akzeptieren des Ausscheidens aus dem EM-Kader analysiert die künftige Nördlingen Rückkehrerin professionell sportlich und mannschaftsdienlich: „Bei den Testspielen in Florenz hat sich leider eine Mannschaftskollegin auf der großen Position verletzt. Da wir mit großen Spielerinnen in die EM starten wollen, bin ich gecuttet worden.“ Dennoch will sie weiter am Ball bleiben, für die Nationalmannschaft, in der sie schon als U16-Spielerin gespielt hat. Und auch künftig für die Eigner Angels aus Nördlingen, die im Oktober in ihre 15. Bundesligasaison starten werden.

Die 18-jährige ist eine von sechs Angels-Spielerinnen, die es zurück nach Nördlingen zieht. Neben den eigenen Erfahrungen beim TSV Nördlingen, anfangs unter Agi Szittya und Ex-Angel Laura Geiselsöder und danach Pat Bär, spiegelt sie auch die Eindrücke von Sami Hill wider, die ebenfalls erneut bei den Angels an den Start gehen wird. „Ich habe mit Sami gesprochen. Es gibt da einen sehr großen Wohlfühlfaktor in Nördlingen, das Umfeld, das Team hinter dem Team- alle tun so viel für die Mannschaft. Und die Menschen in Nördlingen sind so nett zu Einem. Das waren Punkte, die mich zu einer Rückkehr nach Nördlingen bewogen haben.“ Unbekannt ist Basketball-Nördlingen für Michel nicht. Sie spielte bereits ein Jahr unter Bundesligacoach Ajtony Imreh in der Regionalliga. Als U16-Spielerin verließ sie den TSV Nördlingen dann Richtung Würzburg und weibliche Nachwuchsbundesliga WNBL, die in Nördlingen nicht angeboten wird. Der Schritt direkt in die 1. Bundesliga war dem mittlerweile 1,80m großen Shooting Guard zu gewagt. „WNBL und 2. Bundesliga waren genau meins.“ sagt Michel heute. „Imre Szittya hat mich dann gefragt, ob ich nicht nach Nördlingen zurückkehren möchte, ein soziales Jahr absolvieren und im Kader der Angels trainieren und, wenn möglich, auch spielen will.“ Danach übernahm dann Martin Fürleger, der sportliche Leiter des Erstligisten die Gespräche mit der Oettingerin. Angesprochen auf ihre Ziele hofft die Hobbybäckerin, die selbst keinen Kuchen mag, sich vor allem in der Defense unter Coach Tony weiterzuentwickeln. „Coach Tony ist unter anderem bekannt für seinen Fokus auf die Defensearbeit.“ Mit der Verpflichtung der jungen Lucy Michel verfolgen die Eigner Angels konsequent den Weg als Ausbildungsbetrieb und Plattform für junge deutsche Nachwuchsspielerinnen. „Wir sind glücklich, mit Lucy eine sehr junge Kennerin der Nördlinger Basketballszene in unseren Kader aufnehmen zu können, zumal sie als Oettingerin auch noch einen regionalen Bezug zu uns hat.“ freut sich der sportliche Leiter Martin Fürleger. Ihm und Kurt Wittmann ist es dieses Jahr gelungen, den vorjährigen Stamm des Teams zu halten und gleichzeitig Verstärkungen (zurück) ins Ries zu holen. Einen ersten Blick auf das Team der Angels, das nun in seine 15. Bundesligasaison startet, können Fans am 13. Und 17. September (mit anschließender Teampräsentation) werfen. Ernst wird es dann erstmals im Pokal am 09.10.2022 beim Deutschen Meister aus Freiburg, bevor es am 14.10. zum Bundesligaauftakt nach Hannover geht.

Thomas Lambertz