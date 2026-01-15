Newsletter
type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Jugendverbände von CDU bis Grünen fordern Bruch mit Teheran

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Nachwuchsorganisationen von CDU, SPD, Grünen und FDP fordern zusammen mit anderen Jugendverbänden schärfere Maßnahmen gegen das Mullah-Regime. “Das Ziel deutscher und europäischer Außenpolitik muss der Sturz des Terror-Regimes in Teheran sein, damit die iranische Bevölkerung frei und demokratisch über ihre Zukunft entscheiden kann”, heißt es in einem gemeinsamen Aufruf, den Junge Union, Jusos, Grüne Jugend und die Jungen Liberalen unterzeichnet haben und über den der “Spiegel” berichtet.

Iranische Botschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Organisiert wurde der Aufruf vom Jugendforum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG). Auch die Jüdische Studierenden Union Deutschlands und Fridays For Israel haben ihn unterzeichnet.

“Die Bundesregierung muss jetzt reagieren und zeigen, dass sie hinter den Menschen in Iran steht, die für ihre demokratischen Rechte ihr Leben riskieren”, heißt es in dem Papier. Das gegenwärtige Regime könne “kein Partner mehr für irgendeine wünschenswerte Zukunft sein”.

Die Jugendverbände fordern von der Bundesregierung und der Europäischen Union unter anderem, die diplomatischen Beziehungen zum Regime in Teheran auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, die Botschaft Irans zu schließen und Botschafter und Botschaftspersonal zu unerwünschten Personen zu erklären sowie sich mit allen Mitteln dafür einzusetzen, dass politische Gefangene in Iran unverzüglich freigelassen und politisch Verfolgten Asyl gewährt wird. Zudem sollen die Revolutionsgarden (IRGC) auf die EU-Terrorliste gesetzt werden.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Unbekannter entwendet Lkw für Spritztour und verursacht Unfälle auf der A8 bei Gersthofen

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich in...
Bayern

Achtung Pendler! Behinderungen auf A8 Richtung München nach Unfall

0
Rund 45 Kilometer südöstlich von Augsburg kam es am...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Nadelöhr B17 – Die wichtigste und befahrenste Straße Augsburgs

0
Die B17 ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen bei uns...

Neueste Artikel