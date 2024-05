Jugendzentrum Diedorf nach Brand einsturzgefährdet

Am gestrigen Sonntagabend (12.05.2024) kam es zum Brand des Jugendzentrums in der Dammstraße in Diedorf.

Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Bei Eintreffen der

Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Das Gebäude ist teilweise Einsturzgefährdet. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur

übernommen. Aktuell wird von fahrlässiger Brandstiftung durch unachtsame

Benutzung von Zigaretten ausgegangen.

