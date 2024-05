Julia Krittian wird neue HR-Programmdirektorin

Der Intendant des Hessischen Rundfunks, Florian Hager, hat Julia Krittian zur neuen Programmdirektorin des Senders ernannt. Sie tritt damit das Amt und die Nachfolge von Gabriele Holzner im November 2024 an, der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren, wie der HR am Freitag mitteilte. Krittian ist derzeit multimediale MDR-Chefredakteurin und Leiterin der Hauptredaktion Information und Innovation.

Julia Krittian am 27.05.2024, via dts Nachrichtenagentur

Hager sagte: “Mit Julia Krittian verstärkt eine Führungspersönlichkeit mit einer klaren programmlichen Vision unsere Geschäftsleitung. Sie steht für eine regionale Verankerung, den Dialog mit den Menschen vor Ort und eine moderne Interpretation unseres Auftrags, der die Interessen der Menschen in den Fokus nimmt. Gleichzeitig verkörpert Julia eine empathische Führungs- und Managementkultur, die so wichtig ist in dem Veränderungsprozess in unserem Haus.”

Als MDR-Chefredakteurin verantwortete Krittian bislang die crossmediale Informationsmarke MDR Aktuell, die Wirtschafts- und Ratgeberformate des MDR, die politischen Magazine, gesellschaftspolitische Dokumentationen, MDR-Podcasts, die Auslandskorrespondenten des MDR sowie das MDR-Hauptstadtstudio. In ihrem Verantwortungsbereich, der Chefredaktion, sind zudem “MDR um 4”, das MDRfragt-Meinungsbarometer sowie die täglichen ARD-Informationsformate Brisant und das ARD-Mittagsmagazin angesiedelt.

Krittian war u.a. zehn Jahre im ARD-Hauptstadtstudio als politische Korrespondentin für die unterschiedlichsten Informationsformate von MDR und Das Erste tätig. Die Diplom-Journalistin wuchs in Kairo und Toulouse auf und absolvierte Aus- und Weiterbildungsstationen bei der BBC, der SRG, Arte sowie dem türkischen Fernsehen.

Sie sagte: “Der HR ist ein Innovationsmotor mit Fokus auf exzellenten ARD-Formaten und starker regionaler Verankerung – immer entlang der Frage: Was erwarten Nutzerinnen und Nutzer von uns, womit können wir überraschen, wie begeistern. Dabei geht es auch darum, Austausch anzustoßen und zu verbinden. Übrigens auf den Plattformen genauso wie vor Ort, im Dialog in den unterschiedlichen Regionen. Ich freue mich sehr, diesen Weg künftig mit einem großartigen Team im Hessischen Rundfunk weiter gemeinsam gestalten zu dürfen.”

Die Programmdirektion des Hessischen Rundfunks bündelt seit 2020 alle HR-Angebote unter einem Dach – also alle non-linearen Angebote, die sechs Radiowellen, das HR-Fernsehen, die HR-Bigband und das HR-Sinfonieorchester. Dazu zählen auch Zulieferungen für die ARD-Kanäle Das Erste, KiKA, funk, Arte, Phoenix, One und 3sat sowie die ARD-Mediathek und die ARD-Audiothek.