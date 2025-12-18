Newsletter
Junge erfindet Messer-Überfall in Schwandorf: Polizei klärt Vorfall auf
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 10-jähriger Junge aus Schwandorf hat gegenüber der Polizei behauptet, er sei von einem unbekannten Mann mit einem Messer bedroht und überfallen worden. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und einen Zeugenaufruf gestartet. Nun hat sich herausgestellt, dass der Bericht des Jungen frei erfunden ist.

Erfundener Vorfall am Weihnachtsmarkt

Der angebliche Überfall sollte auf dem Weg vom Weihnachtsmarkt in Richtung Bahnhof in Schwandorf stattgefunden haben. Die Kriminalpolizei Amberg ging mit einem Zeugenaufruf und der Beschreibung des vermeintlichen Täters an die Öffentlichkeit, um den Fall aufzuklären.

Geständnis durch erneute Befragung

In einer weiteren Befragung räumte der Junge ein, dass der Vorfall nie stattgefunden hat und er die Geschichte ausgedacht hat. Der Grund für seine falsche Aussage sind innerfamiliäre Schwierigkeiten.

Keine strafrechtlichen Konsequenzen

Da der Junge nach deutschem Recht strafunmündig ist, erwarten ihn keine strafrechtlichen Konsequenzen. Die Polizei hat jedoch das Jugendamt über den Vorfall informiert, um Unterstützung in den familiären Herausforderungen zu bieten.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

