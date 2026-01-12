Junge Fahrzeugdiebe verunglücken auf schneeglatter B303 – Untersuchungshaft für 19-Jährigen nach Einbruch und Drogenkonsum

Ein frostiger Start ins Jahr wurde drei jungen Fahranfängern zum Verhängnis, als ihre nächtliche Spritztour auf der Bundesstraße 303 bei Losau im Straßengraben endete. Die mutmaßlichen Fahrzeugdiebe, die auf den verschneiten Straßen die Kontrolle über das gestohlene Fahrzeug verloren, hatten zuvor einen Citroen aus der Joseph-Haydn-Straße in Kronach entwendet.

Flucht endet im Straßengraben

In der Nacht vom 8. auf den 9. Januar entwendeten die Täter den Citroen und ein Kennzeichen, das sie am gestohlenen Fahrzeug anbrachten. Am Freitagmorgen um 7:30 Uhr entdeckte die Polizei das Fahrzeug im Graben. Zwei der jungen Personen befanden sich noch im Auto, während eine weitere flüchtete, jedoch kurz darauf gefasst wurde.

Weitere Delikte kommen ans Licht

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen sowie zwei 18-Jährige. Die Polizeikräfte fanden bei ihnen Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum und stellten verbotene Gegenstände sicher. Gegen den 19-Jährigen besteht ein weiterer Tatverdacht: Er soll zwischen dem 3. und 6. Dezember in ein Wohnhaus in Mitwitz eingebrochen sein und einen Tresor mit Gold- und Silberbarren im Wert von 45.000 Euro entwendet haben.

Untersuchungshaft angeordnet

Die Kriminalpolizei Coburg führt die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Coburg. Bereits am 10. Januar wurde der 19-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Joseph-Haydn-Straße in Kronach oder an der Unfallstelle gemacht haben, werden darum gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.