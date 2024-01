Junge Frau kommt bei schwerem Verkehrsunfall auf der B17 bei Königsbrunn ums Leben – Weitere Details bekannt

Am 28.01.2024 ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Königsbrunn in Fahrtrichtung Landsberg. Die Feuerwehr Königsbrunn wurde nach einem eCall des Unfallfahrzeugs in der Nacht zum Sonntag gegen Viertel vor vier durch die Leitstelle Augsburg zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei alarmiert.

Beim Eintreffen befanden sich zwei Personen im Fahrzeug. Die 23-jährige Fahrerin verstarb bereits an der Unfallstelle. Die 21-jährige Beifahrerin wurde unter zu Hilfenahme eines hydraulischen Rettungssatzes schwerstverletzt aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreit.

Das Fahrzeug kam nach ersten Erkenntnissen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchschlug mehrere Bäume und kam schließlich nach einem weiteren Anprall an einem dickeren Baum wieder auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Unfallstelle samt Trümmerfeld zog sich auf mehr als 100 Meter. Die B17 musste zur Rettung, zur Unfallaufnahme und zur Beseitigung der Trümmerteile sowie der Verunreinigungen für ca. fünfeinhalb Stunden in Fahrtrichtung Landsberg komplett gesperrt werden.