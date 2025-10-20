Newsletter
Montag, Oktober 20, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Junge Gruppe fühlt sich durch Merz in Rentenkritik bestärkt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Debatte um die Rentenpläne der Koalition sieht sich die Junge Gruppe der Union durch die jüngsten Äußerungen des Bundeskanzlers in ihren Vorbehalten bestätigt.

Junge Gruppe Fühlt Sich Durch Merz In Rentenkritik Bestärkt
Pascal Reddig (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir freuen uns über die Rückendeckung des Kanzlers bei diesem Thema”, sagte der Vorsitzende der Jungen Gruppe, Pascal Reddig (CDU), der “Rheinischen Post” (Dienstagsausgabe). Das decke sich mit vielen positiven Rückmeldungen der letzten Tage. “Aufgabe der gesamten Koalition wird es nun sein, zu einer guten Lösung zu kommen.”

Merz hatte am Montag gesagt, es sei das “gute Recht” der Unionsabgeordneten, auf Folgen des Gesetzesentwurfs hinzuweisen, mit dem das Rentenniveau bis 2031 gehalten werden soll. Die Verabredung mit der SPD sei, die sogenannte Haltelinie bis zu diesem Termin bei 48 Prozent zu fixieren – “aber eben auch nicht darüber hinaus”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

