Junger Bergsteiger tot am Grünstein: Unfall ohne Fremdbeteiligung vermutet

In der Gemeinde Schönau am Königssee im Landkreis Berchtesgadener Land ereignete sich ein tragischer Unfall, bei dem ein junger kroatischer Bergsteiger ums Leben kam. Die Polizei ermittelt derzeit die genauen Umstände, die zu seinem Tod führten.

Umfangreiche Suchaktion nach vermisstem Bergsteiger

Am Abend des 25. Januar 2026 startete eine umfassende Suchaktion, nachdem der 23-jährige Abenteurer nicht von seiner Tour am Grünstein zurückkehrte. Noch am selben Abend wurde die Vermisstenmeldung aufgenommen und umgehend eine Suchaktion eingeleitet. An der Suche beteiligten sich die Bergwacht Berchtesgaden, die Alpine Einsatzgruppe der Polizei sowie Diensthundeführer. Unterstützung kam auch von Einsatzdrohnen der Bergwacht und Polizei.

Tragischer Fund in der Nacht

In den frühen Stunden des Montags, gegen 00.30 Uhr, fanden die Einsatzkräfte den Mann leider nur noch tot. Der unerfahrene Bergsteiger war allein und unzureichend ausgerüstet im weglosen Gelände unterwegs. Ermittlungen ergaben, dass kein Dritter involviert war, was auf einen tragischen Unfall schließen lässt.

Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Alpine Einsatzgruppe Ost der Grenzpolizei Piding führt diese unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durch. Nach bisherigem Ermittlungsstand deutet alles auf einen tragischen Alleinunfall hin.