Junger Fahrer flieht vor Polizei: Unfall mit Verletztem in Nürnberg

NÜRNBERG. Am Samstagmorgen, den 08.11.2025, versuchte eine Polizeistreife in Nürnberg, einen 21-jährigen Autofahrer zu kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen, beschleunigte sein Fahrzeug und verursachte schließlich einen Unfall.

Fluchtversuch endet in Unfall

Gegen 06:45 Uhr wollte die Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den BMW des Amerikaners anhalten. Stattdessen beschleunigte der Fahrer auf über 100 km/h und ignorierte mehrere rote Ampeln. Am Wöhrder Talübergang verlor er die Kontrolle über das Auto, prallte gegen einen Bordstein und der BMW verlor den rechten Vorderreifen. Die Airbags des Fahrzeugs lösten aus, und der 23-jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.

Konsequenzen für den Fahrer

Wegen starken Alkoholgeruchs ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des jungen Fahrers sicher. Er sieht sich nun mehreren Anschuldigungen gegenüber, darunter Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässige Körperverletzung.

