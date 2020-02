Junger Faschingsteilnehmer uriniert in Rainer Polizeiinspektion – Weiberfasching verlief friedlich

Der zurückliegende Weiberfasching verlief aus Sicht der Polizei Rain äußerst friedlich sowie störungsfrei.

Lediglich gegen 01:30 Uhr verschaffte sich ein junger männlicher Faschingsteilnehmer Zutritt in den Vorraum der Polizeiinspektion, indem er das Öffnen der Eingangstüre durch eine Person, welche die Räumlichkeiten verließ, ausnutzte. Anschließend begab er sich zu den beiden verschlossenen Innentüren des Vorraums und versuchte in die Inspektion zu gelangen. Als er feststellen musste, dass sich beide Türen nicht öffnen lassen, stellte er sich sofort in eine Ecke des Vorraums und fing an zu urinieren. Der junge Mann, der alkoholisiert war, beseitigte anschließend seine Hinterlassenschaft selbstständig. Nichts desto trotz erwartet ihn eine Strafanzeige.

Gegen 04:00 Uhr wurden noch zwei Fälle von Ruhestörungen gemeldet, wobei diese schnellstmöglich unterbunden wurden.

Weiter musste bereits gegen 20:30 Uhr einem jungen alkoholisierten Mann ein Platzverweis für das Veranstaltungsareal erteilt werden, da er negativ auffiel. Ansonsten wurden nur noch Verlustgegenstände wie Haustürschlüssel,

Personalausweise etc. abgegeben. Teilweise wurden diese schon wieder abgeholt, die verbleibenden Dinge werden an das Fundbüro der Stadt Rain weitergeleitet. Die Teilnehmerzahl wird auf ca. 3000 Personen geschätzt.

